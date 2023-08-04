Томичам рассказали о признаках ослабленного иммунитета

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Кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Pravda. Ru объяснил, как подготовить организм к сезону простуд.

Медик рассказал, что для каждого сезона характерны свои заболевания

"Летом мы видим рост заболеваний со стороны желудочно-кишечного тракта, большое количество осложнений, связанных с переохлаждением, — это ангина, отиты, воспаление лимфоузлов (лимфаденопатия). В основном это кишечные вирусные инфекции, которые живут летом", — объяснил Тимаков.

Врач отметил, что на осень приходится рост респираторных заболеваний — ОРВИ и ОРЗ.

Он назвал признаки снижения иммунитета у детей.

"Если ребёнок болеет постоянно и повторно, имея иммунитет к определённым инфекциям, если он болел до этого гриппом и заболевает гриппом повторно, то это говорит о снижении иммунитета. Если ребёнок контактирует с вирусом впервые, то заболевание в любом случае будет, потому что контакт с вирусной инфекцией, иммунитет к ней вырабатывается только после того, как ребенок переболеет. О снижении говорит частота заболеваний, тяжесть заболеваний, длительность заболеваний и неадекватный иммунный ответ ребёнка на перенесенную инфекцию", — рассказал врач.

Инфекционист объяснил, как укрепить иммунитет.

"Иммунитет укрепляется активным здоровым образом жизни. Должна нормально циркулировать кровь, должен организм отдыхать от нагрузок, которые есть. Соответственно, сон, движение, питание — тогда будет нормальный хороший иммунитет. Правильный режим дня, распорядок дня. Тренировка иммунитета и подготовка его к стрессовым факторам", — перечислил медик.