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НовостиОбщество4 августа 2023 3:18

В аэропорту Кемерова будут задерживать должников

Ксения Высотина

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кузбасских должников, желающих вылететь из кемеровского аэропорта, задержат судебные приставы, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Кузбассу.

С 26 июля по 27 августа в аэропорте имени А. А. Леонова судебные приставы будут проверять пассажиров на наличие задолженностей. Им будет предоставлено несколько вариантов оплаты своих долгов.

Корреспондент Сибдепо уточнил подробности рейда у сотрудников службы судебных приставов:

«Те кузбассовцы, у которых имеется задолженность, но нет ограничения на выезд, смогут оплатить долг на месте. Если возможности произвести оплату сейчас нет, оформляется арест на имущество, и по прилету должник обязан будет оплатить имеющуюся задолженность», пояснили в пресс-службе приставов.