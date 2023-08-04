Психотерапевт рассказал жителям Томска о том, как перестать выплёскивать гнев на окружающих

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Каждая первая духовная практика и львиная доля направлений психотерапии большое внимание уделяют вопросу управления эмоциями. Легко сказать в теории, но на практике многие люди просто не успевают как-то осмыслить свои эмоции, а уж тем более — те реакции, которые они выдают под их влиянием. Как быть, если эмоциональные реакции опережают мозг, и можно ли научиться тормозить свои реакции — «Секрет Фирмы» объяснила врач-психотерапевт Юлия Левченко.

Человеческая психика — сложный механизм, в котором сознательное соседствует с бессознательным. И массив бессознательного, по мнению многих психоаналитиков, гораздо больше и мощнее того, что мы можем логически осмыслить.

К бессознательному относятся эмоции, многие автоматические (даже животные) реакции и паттерны поведения. Они готовы защищать хозяина — своё «Я» — днём и ночью, действуя наиболее простыми и наименее энергоёмкими путями. В результате многие внешние стимулы находят проторённую дорожку к подсознанию, минуя мозг, и человек выдаёт реакцию так же «на автомате», уже потом спохватываясь, если она оказывается чересчур яркой и сильной.

По словам доктора Левченко, существует несколько факторов, которые способствуют выдаче эмоциональных гиперреакций в обход мозга.

Во-первых, это может быть связано с высокой чувствительностью некоторых людей. Такие люди более впечатлительны и могут реагировать на различные события и ситуации интенсивнее, чем другие.

Второй фактор — это расстройства или нарушения эмоциональной регуляции, когда человек не способен контролировать свои эмоции. Неконтролируемая ярость, страх или грусть могут привести к моментальной эмоциональной реакции ещё до того, как человек уяснил суть происходящего.

И в-третьих, прошлые травматические события также влияют на быстроту эмоциональной реакции. Люди, которые пережили тяжёлые эмоциональные испытания в прошлом, могут быть гиперчувствительными к различным стимулам, что автоматически вызывает у них сильный стресс и тревогу.

Все эти факторы вместе и по отдельности приводят к тому, что у человека рушится барьер логики и рефлексии между внешними обстоятельствами и эмоциями, которые те вызывают. В результате пауза между событием и реакцией становится минимальной, так что люди даже не успевают обдумать, так ли стоит произошедшее их эмоций.