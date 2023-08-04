В Томске отремонтировали второй подземный пешеходный переход

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске завершен ремонт подземного пешеходного перехода в Октябрьском районе - у областного управления ГИБДД. Подрядчик департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации города заменил профлист, а также привел в порядок кафель, потолок, стены, лестницы и перила. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Напомним, представители мэрии вместе с городскими депутатами побывали на объектах, где обсудили вопросы приведения в порядок подземных пешеходных переходов и борьбы с вандализмом. На тот момент мэрия уже решила выделить средства на проведение косметического ремонта в подземниках», - говорится в сообщении.

Ранее подрядчики отремонтировали также подземный переход на улице Пушкина. Там зашпаклевали и покрасил стены, заменили наружный профлист, поврежденную плитку, разбитые стекла, обновили покраску перил.

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