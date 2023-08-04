В Томске открывается выставка картин Владимира Пантелеева «В краю Сибирском»

Фото: портал artmuseumtomsk.ru

Сегодня, 4 августа, в Томском областном художественном музее открывается выставка работ местного художника Владимира Пантелеева «В краю Сибирском». Она продлится до 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Отмечается, что Владимир Пантелеев известен прежде всего пейзажами суровой природы родного края.

«Художник много ездил по Томской области, писал с натуры и по свежим впечатлениям. Навсегда очарованный мощью природы томского Севера, он привез из путешествий несколько сотен пленэрных этюдов», - говорится в сообщении.

Фото: портал artmuseumtomsk.ru

На новой выставке представлено более 50 картин. Посетители увидят как эпические панорамные пейзажи, так и камерные пленэрные этюды. Часть работ будут экспонироваться впервые.

Добавим, что томский живописец являлся членом СХ СССР с 1989 года, регулярно принимал участие в различных республиканских и зональных выставках.

Читайте также Жара до +30 градусов ожидается в Томске 4 августа