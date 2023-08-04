В конкурсе «Семья года - 2023» приняли участие восемь семей из Томской области

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Участниками ежегодного всероссийского конкурса «Семья года» стали 8 семей из Томской области. Об этом сообщила накануне пресс-служба региональной администрации.

Томск представлен в 5 номинациях. В 3 из них участвуют сразу по 2 семьи.

«В номинации «Сельская семья» участвуют семья педагогов Новокшеновых из Шегарского района и семья Сагритдиновых из Томского района, членов которой объединяют культурные традиции разных народов», - уточняется в сообщении.

Кроме того, участвуют в конкурсе жители из Кривошеинского, Верхнекетского, Асиновского районов, а также из областного центра.

«В номинации «Молодая семья» примут участие Богомоловы из Северска, которых объединяют семейные ценности, добровольчество, гражданственность и патриотизм; глава семьи является участником СВО», - добавили в пресс-службе.

Напомним, конкурс «Семья года», направленный на укрепление традиционных семейных ценностей, проводят Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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