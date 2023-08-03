Стартовали инженерные изыскания на участке под межвузовский кампус в Томске

Фото: администрация Томской области

В Томске 3 августа начались изыскания на земельном участке в поселке Заварзино-Радиостанция № 1,2 рядом с ОЭЗ «Томск» под строительство межвузовского кампуса. К работам приступили три бригады геодезистов и бригада геологов, сообщили в администрации региона.

«На сегодняшний день мы приступили к выполнению инженерно-геологических изысканий. На участке работает буровая установка, выполнен первый проход. Полученные керны мы упакуем и направим в две лаборатории – в Томске и Санкт-Петербурге, там специалисты изучат физико-механические свойства грунтов», — сказал заместитель директора по проектированию компании-проектировщика ООО «Мегаполис» Вячеслав Пихуров.

Изыскательные работы могут занять полгода. До первых морозов проектировщики планируют провести экологические, геодезические и геологические изыскания. После этого специалисты приступят к съемку и замеру участка, начнут проводить гидрометеорологические исследования. Эта информация войдет в основу ПСД кампуса, в частности его фундамента.

По словам вице-губернатора Андрея Антонова, в дальнейшем предстоит заключить концессионное соглашение. Оно запланировано на сентябрь. Сейчас идет активное обсуждение и согласование параметров соглашения. В 2024 году власти рассчитывают отправить проект кампуса на экспертизу, приступить к подготовке строительной площадки и самому строительству.

По поводу соседства будущего кампуса с Бактинским кладбищем Андрей Антонов заявил, что кладбище не видно даже с крыш ближайших многоэтажек.

«Высота кампуса не превысит четырех-шести этажей. Плюс здесь будут деревья, озеленение. Между кладбищем и участком пройдет автодорога, транспортное кольцо, которое дополнительно их разъединит», — пояснил замгубернатора.

Антонов также добавил, что кампус будет включат не только общежития и учебные пространства, но и спортивные объекты, зоны отдыха. Также здесь сможет работать и малый бизнес, в том числе магазины, рестораны, кафе.

Как отметил первый проректор ТГУ Виктор Демин, шесть тысяч мест для обучающихся в кампусе будут предназначены для магистрантов, студентов старших курсов. Именно в то время, когда они участвовать в реальных проектных работах, в разработках технологий, поэтому соседство кампуса с ОЭЗ может быть удобным.

Добавим, что предварительная площадь кампуса составит 191 тысячу квадратных метров. Он дует включать гостиницу для студентов на 6 тысяч мест, многофункциональный учебный центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Точные параметры его площади будут известны после завершения проектирования. Стоимость проекта оценивается в 41,66 млрд рублей. Построить межвузовский кампус могут в третьем квартале 2027 года.