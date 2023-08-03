Жителей томских сел оповещают запастись водой перед массовым отключением

В Томске до масштабного отключения остается несколько часов. Сотрудники Росгвардия совестно с мэрией оповещают через громкоговорители жителей Тимирязево, Дзержинки и Нижнего склада о необходимости запастись водой.

«Администрация Кировского района Томска совместно с «Росгвардией» через средства мобильного оповещения напоминают жителям присоединенных территорий о том, что нужно сделать запасы воды на время отключения для проведения масштабного ремонта водовода», — говорится в сообщении.

Сотрудники мэрии и росгвардейцы с помощью мегафона сообщают жителям о том, что нужно набрать воду. Также томичам напоминают о правилах противопожарной безопасности.

Напомним, волонтёры будут доставлять воду до квартир маломобильных, пожилых и многодетных горожан. Сделать заявку на доставку воды можно будет 4 и 5 августа с 9:00 до 18:00 по телефонам 99-12-50 и 99-12-51.

Развозить воду будут с 11:00 до 20:00 несколько бригад бойцов студотрядов. Также волонтеры будут дежурить на местах подвоза воды.

Холодную воду отключат с 23:30 3 августа до 12:00 6 августа в Октябрьском районе, части Ленинского района, в селе Тимирязевское, Дзержинское, Эушта, поселке Сосновый бор, Спутник, Росинка и микрорайоне Академгородок. Это связано с ремонтными работами «Томскводоканала».