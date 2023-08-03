В Томске МСЧ №1 и поликлинику №8 присоединят к горбольнице №3 в ноябре

Фото: ГКБ №3 им. Б.И. Альперовича

В Томске с ноября 2023 года МСЧ №1 и поликлинику №8 присоединят к городской клинической больнице №3. Об этом сообщает администрация региона.

Присоединенные больницы продолжат принимать пациентов на прежних местах. Объединение позволит упростить направление пациентов для оказания медпомощи в пределах одного крупного учреждения не только в поликлиническом, но и в стационарном звене.

Как пояснил начальник облздрава Роберт Фидаров, прикреплённые к МСЧ №1 и поликлинике №8 продолжат получать амбулаторную помощь по тому же адресу, что и раньше.

«При этом будет упрощено направление пациентов присоединяемых медицинских организаций к узким специалистам и на диагностические обследования, а также появится возможность пройти обследование в другом отделении, где для этого есть необходимое оборудование, — отметил глава облздрава.

В присоединяемых больница вакантны должности главных врачей, поэтому собрать управляющий персонал не будут, врачи остаются работать на своих местах.

Реорганизация больниц одно юридическое лицо позволит ввести дополнительные ставки узких специалистов, которых ранее не могли ввести по нормативу из-за недостаточного количества прикрепленных томичей, а также оперативной замены на период временной нетрудоспособности сотрудников.

В новой городской клинической больнице прикрепят 62 706 томичей. В медучреждении будет располагаться 35 терапевтических участков.