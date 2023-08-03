Двух томичей уличили в махинациях со средствами реабилитации для инвалидов на 9,4 млн рублей

В Томске двух руководителей фирмы осудят за мошенничество на 9, 4 млн рублей

В Томске будут судить двух руководителей коммерческой организации за мошенничество при получении выплат путем обмана при покупке средств реабилитация для инвалидов. Обвиняемые причинили облюджету ущерб на 9,4 млн рублей, сообщили в региональном СУ СК.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ по статье «Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере».

По данным следствия, руководители фирмы по изготовлению оборудования и технических средств для реабилитации инвалидов с марта 2019 года по сентябрь 2022 года путем обмана в рамках госпрограммы «Доступная среда» предоставляли в Томское региональное отделение фонда социального страхования РФ ложную информацию о выполненных работах по поставке медицинских изделий. Однако фактически работы были не исполнены или выполнены недолжным образом.

Своими действиями руководители причинили ущерб бюджету Томской области в на сумму более 9,4 миллиона рублей.

Следователи собрали доказательственнную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.