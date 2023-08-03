Пьяный мужчина управлял прогулочным теплоходом в черте Томска

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

В черте Томска на реке Томь 54-летний мужчина управлял прогулочным теплоходом в состоянии алкогольного опьянения. О буйном томиче сообщили в полицию местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Полицейские установили, что владельцем судна является ранее судимый, в том числе за тяжкие преступления, 54-летний томич.

При разговоре с правоохранителями пьяный мужчина заявил, что теплоходом управляет капитан, а он просто отдыхает. Однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

«Я стою пью коньяк на своем теплоходе. У меня на теплоходе капитан наемный, я ему плачу деньги за это. У меня он оформлен в судовой роли. Мы не по лицензии работаем, мы просто отдыхаем, капитан трезвый, а я просто пассажир. На медицинское освидетельствование я не поеду, потому что я на своём теплоходе отдыхаю. Это моё право, капитана можете дёрнуть», — пояснил мужчина полицейским.

На мужчину составлен административный протокол за уклонение судоводителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Мужчине грозит наказание на срок до двух лет.