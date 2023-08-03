В Томске более 70 многоквартирников остаются без горячей воды из-за нарушения сроков ремонта

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

В Томске более 70 многоквартирных домов остаются без горячего водоснабжения. Прокуратура потребовала устранить нарушения, связанные с подачей воды, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, компания «ТомскРТС» нарушила сроки проведения капитального ремонта тепловых сетей. И-за этого горячая вода не появилась в более 70 многоквартирных домах.

«По фактам выявленных нарушений прокуратура города внесла руководителю организации представление, а также возбудила дела об административных правонарушениях по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами)», — говорится в сообщении.

Также компанию предупредили о недопустимости нарушения сроков подачи горячей воды в многоквартирные дома, ремонт которых на участках тепловых сетей намечен на август текущего года.

Кроме того, из-за неготовности подачи ресурса в дома томичей в адрес 7 управляющих компаний внесли представления устранить нарушения.

Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение нарушений.