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НовостиОбщество3 августа 2023 7:00

В Томской области заболеваемость гепатитом В и D находится на низком уровне

Заболеваемость составляет 2-3 случая на 100 тысяч населения в год
Алёна Мищенко
В Томской области низкая заболеваемость гепатитом В и D

В Томской области низкая заболеваемость гепатитом В и D

Фото: Алиса ТИТКО

Причиной гепатита могут стать вирусы, бактерии и паразиты, а также аутоиммунные заболевания, злоупотребление алкоголем, жирной пищей и передозировка лекарств. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты — Томск» со ссылкой на департамент здравоохранения Томской области.

Медики отмечают, что среди инфекционных гепатитов чаще всего встречаются вирусные гепатиты А, B, C, D и E.

Гепатит A и E может попасть в организм человека через фекалии, инфицированные продукты и зараженную воду. Эти гепатиты распространены в Юго-Восточной Азии.

В Томской области мало таких случаев. Гепатиты A и E проявляется высокой температурой, слабостью, тошнотой, рвотой, желтухой.

Гепатит B, C и D передается через кровь. Выраженных симптомов не имеет и переходит в хроническую форму. Такие гепатиты приводят к циррозу и раку печени.

Гепатит D встречается в организме только в сопровождении гепатита В. В Томской области заболеваемость находится на низком уровне и составляет 2-3 случая на 100 тысяч населения в год.

На сегодняшний день поддается лечению только гепатит С. При гепатитах В и D назначает терапия, которая только замедляет размножение вируса.