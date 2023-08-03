В Томске на три дня перекроют участок улицы Карташова из-за ремонта теплосетей

Фото: Наталья Качановская/ АиФ-Томск

В Томске с 4 до 6 августа перекроют движение по улице Карташова от улицы Киевская до проспекта Комсомольский из-за ремонта теплосетей, сообщили в пресс-службе мэрии.

В пятницу, 4 августа, компания «Томск РТС» приступит к замене перехода тепломагистрали №1 под проезжей частью на улице Карташова. Работы пройдут в рамках второго этапа капремонта теплосетей на улице Киевская.

Ремонт теплотрасс в этом районе повысит надёжность теплоснабжения абонентов и сократит сроки ремонта этого участка на будущие годы.

Та, на врем ремонта с 9:00 4 августа до 20:00 6 августа перекроют движение по улице Карташова на участке от улицы Киевская до проспекта Комсомольский. Работы будут проводить в районе улицы Карташова, 43.

Движение транспорта в это время будет осуществляться по временным знакам.

Томичей просят заранее выбирать объездные пути.