Путин во второй раз за 20 лет помиловал осужденную в Томской области

В Томской области помиловали вторую осужденную Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин помиловал воспитанницу Томской воспитательной колонии №2. Девушке сократили срок на на 1 год и 1 месяц, сообщили в администрации региона.

Весной девушка обратилась к Президенту РФ с ходатайством о помиловании. 28 марта областная комиссия по вопросам помилования, а именно уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова изучила предоставленные ФСИН материалы и поддержала ходатайство уроженки Свердловской области.

«Заключение комиссии о целесообразности применения акта помилования было представлено губернатору Томской области Владимиру Мазуру, который поддержал ходатайство осужденной и рекомендации комиссии о возможности помилования», — говорится в сообщении.

31 июля Президент свои Указом сократил осужденной срок на 1 год и 1 месяц. Благодаря этому воспитанница в ближайшее время сможет подать ходатайство на условно-досрочное освобождение.

Решение о помиловании томским осужденным принимают во второй раз за последние 20 лет. О первом помиловании сообщала омбудсмен Елена Карташова 17 ноября 2021 года.