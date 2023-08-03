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НовостиОбщество3 августа 2023 4:44

Путин во второй раз за 20 лет помиловал осужденную в Томской области

Весной девушка обратилась к Президенту РФ с ходатайством о помиловании
Алёна Мищенко
В Томской области помиловали вторую осужденную

В Томской области помиловали вторую осужденную

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин помиловал воспитанницу Томской воспитательной колонии №2. Девушке сократили срок на на 1 год и 1 месяц, сообщили в администрации региона.

Весной девушка обратилась к Президенту РФ с ходатайством о помиловании. 28 марта областная комиссия по вопросам помилования, а именно уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова изучила предоставленные ФСИН материалы и поддержала ходатайство уроженки Свердловской области.

«Заключение комиссии о целесообразности применения акта помилования было представлено губернатору Томской области Владимиру Мазуру, который поддержал ходатайство осужденной и рекомендации комиссии о возможности помилования», — говорится в сообщении.

31 июля Президент свои Указом сократил осужденной срок на 1 год и 1 месяц. Благодаря этому воспитанница в ближайшее время сможет подать ходатайство на условно-досрочное освобождение.

Решение о помиловании томским осужденным принимают во второй раз за последние 20 лет. О первом помиловании сообщала омбудсмен Елена Карташова 17 ноября 2021 года.