Прокуроры потребовали убрать земельный участок рядом с прудом на Демьяна Бедного в Томске

Фото: Прокуратура Томской области

Томская межрайонная природоохранная прокуратура направила через суд потребовала признать незаконным образовавшийся земельный участок рядом с прудом на улицах Демьяна Бедного и Тургенева и снять его с госучета, сообщили в ведомстве.

Прокуроры провели проверку по факту незаконных земельных участков рядом водоемом и передачи его в собственность строительной организации.

По данным ведомства, пруд используется местным населением в рекреационных целях, а также для рыбалки. Такж водоём является местом обитания водоплавающих птиц, это говорит о наличии рыб.

«В результате образования, межевания и постановки на кадастровый учет земельных участков водный объект юридически разделен на три части, что является недопустимым, создает угрозу утраты пруда», — говорится в сообщении.

Для сохранения водного объекта прокуратура направила иск в суд признать незаконным образования земельного участка площадью более 8,5 тысячи квадратных метров и снять его с государственного кадастрового учета, а также исключить из его площади территори пруда и его береговой линией.

Октябрьский районный суд удовлетворил требования. Природоохранная прокуратура проконтролирует исполнение решение суда.