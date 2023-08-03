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НовостиОбщество3 августа 2023 3:52

В Томске почти завершили работы по благоустройству парков и скверов

Уже проделано 75% работы
Ксения Высотина
Фото: Наталья Качановская

Фото: Наталья Качановская

Власти Томска сообщили, что благоустройство парков и скверов города завершено на 75%.Сейчас подрядчик завершает ремонт семи мест.

Как уточнили в администрации города, на данный момент работы идут в скверах - Чернобыль, Бердский, сквер и мемориальная зона 166-й стрелковой Дивизии, скверы по улицам Красноармейская, 116-118, Лазарева, 3а-3б и 1-я Рабочая, 11-13.

Также уточняется, что к завершению близятся работы на спортивной площадке по ул. Крымской подрядчики заканчивают асфальтирование примыканий и обустройство резинового покрытия. На аллее по ул. Пушкина, 52-54 рабочим осталось заасфальтировать стыки. В сквере Тенистом на ул. Ф. Мюнниха специалисты занимаются обустройством основания пешеходных дорожек и укладкой плитки.