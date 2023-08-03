Ремонт дороги на улице Балтийской и Осенней стартовал в Томске

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В Томске с сегодняшнего дня начался ремонт улицы Балтийской и Осенней. Подрядчик начал фрезерование дорожного покрытия, сообщает пресс-служба мэрии.

"Специалисты в ближайшие два дня будут проводить фрезерование участков, после этого они уложат новый слой асфальта. Работы подрядчик планирует завершить в течение двух недель", - говорится в сообщении.

В департаменте дорожной деятельности отметили, что их цель обеспечить для горожан безопасность движения автомобилей на данный улицах.

"Со временем здесь образовалась колейность, сейчас во время ремонта мы ее уберем", - дополнили в департаменте.