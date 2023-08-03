В Томске задержали мужчину, бившего с криками стекла своей квартиры

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Накануне, 2 августа, жители Октябрьского района Томска сообщили в областную поисково-спасательную службу о неадекватном поведении одного из соседей. Мужчина разбивал стекла в своей квартире, создавая угрозу окружающим.

Как сообщили в пресс-службе ОГБУ «ТО ПСС», спасатели прибыли на место происшествия и открыли дверь в квартиру буйного жильца, воспользовавшись слесарным инструментом.

Очевидцы рассказали об этом инциденте и в Telegram-канале «Регион-70».

«Неадекватный мужчина на Иркутском, 114 устроил шоу на весь двор. Орал на всю улицу, что его хотят убить. Полицейских на месте называл ненастоящими. Бил стекла своих окон, чем сильно изрезался. Во время «штурма квартиры» полицейские залили квартиру «перцем» так, что чувствовалось в десяти метрах от дома», - написали авторы поста.

Как добавили наблюдавшие за происходящим, виновнику инцидента зафиксировали конечности, на носилках его поместили в машину скорой помощи.

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

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