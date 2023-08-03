В Северске утром 3 августа произошло страшное ДТП

Фото: Ксения Высотина

Сегодня утром, 3 августа, в Северске произошла страшная авария. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Томск», на месте работают сотрудники дорожно-постовой службы и полиции.

На фотографии можно увидеть, что столкнулись 2 легковых автомобиля. Один отбросило на обочину. Стоящая на проезжей части машина сильно повреждена. На дороге лежат обломки транспортного средства.

На данный момент состояние участников ДТП неизвестно. «Комсомольская правда – Томск» следит за подробностями.