МТС Банк предложил томским селлерам полезные сервисы для маркетплейсов

МТС Банк запустил ряд решений для ведения бизнеса на маркетплейсах, которые будут полезны как для начинающих томских селлеров с небольшим ассортиментом, так и для масштабного развития электронной коммерции, сообщила пресс-служба компании.

Предприниматель может выбрать одно или несколько решений под различные цели. Все сервисы интегрируются с ведущими российскими маркетплейсами и значительно упрощают процесс взаимодействия с площадками.

Аналитика. Помогает изучить товары и ниши, представленные на торговой площадке. Выбрать оптимальную стратегию продаж, проанализировать конкурентов, ценовой диапазон, спрос на товары определенной категории и другое. Сервис поможет предпринимателям держать руку на пульсе и оставаться конкурентоспособными в условиях постоянных изменений на рынке электронной коммерции.

Закупка и логистика товаров из Китая. Сервис поможет без рисков осуществить закупку и доставку товаров из Китая. Проверенный партнер МТС Банка проанализирует цены и качество, подберет оптимального поставщика и оформит закупку, проконтролирует качество поставки и, если необходимо, сделает сертификацию. А затем доставит товары в нужный город.

Фулфилмент. Самостоятельно упаковывать товар, маркировать и доставлять его конечному покупателю требует от продавца серьезных затрат времени и сил, а также отвлекает от ключевых бизнес-задач. Всю цепочку операций фулфилмента возьмет на себя проверенный партнер МТС Банка. Это поможет не вкладываться в дополнительный персонал, офис, склад и т.д.

Управление складом. Автоматизированная система учета и CRM для компаний с большим ассортиментом товаров для торговли на маркетплейсах.

Предприниматели могут воспользоваться партнерскими сервисами от МТС Банка на специальных условиях при оформлении заявки на услугу расчетно-кассового обслуживания. Действующим клиентам банка достаточно зайти в приложение МТС Бизнес (6+) и выбрать нужный сервис.