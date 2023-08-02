День ВДВ — 2023: как в Томске отметили день «голубых беретов»

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск
Сегодня в России в отмечают 93-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск. В честь памятной даты на центральных улицах Томска собрались те, кто причастен к десантному братству. О том, как это было, в фоторепортаже корреспондента "АиФ-Томск".
На мероприятие пришли сотни человек – все в тельняшках и голубых беретах, а вместе с ними жены и дети.
Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск
Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск
Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск
Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск
Флаги с парашютами виднеются на многих автомобилях на центральных улицах города.
Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск
Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск
Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск
Также мероприятие посетил томский ветеран Великой Отечественной войны Федор Тимофеевич Бондаренко.
Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск
Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск
Отметим, что Воздушно-десантные войска остаются одним из наиболее престижных и популярных родов войск, куда сохраняется призыв военнослужащих срочной службы.