День ВДВ — 2023: как в Томске отметили день «голубых беретов»

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Сегодня в России в отмечают 93-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск. В честь памятной даты на центральных улицах Томска собрались те, кто причастен к десантному братству. О том, как это было, в фоторепортаже корреспондента "АиФ-Томск".

На мероприятие пришли сотни человек – все в тельняшках и голубых беретах, а вместе с ними жены и дети.

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Флаги с парашютами виднеются на многих автомобилях на центральных улицах города.

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Также мероприятие посетил томский ветеран Великой Отечественной войны Федор Тимофеевич Бондаренко.

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Отметим, что Воздушно-десантные войска остаются одним из наиболее престижных и популярных родов войск, куда сохраняется призыв военнослужащих срочной службы.