В Томске граффитисты расписывают троллейбус к 420-летию города

Фото: администрация Томска

В Томске художники расписывают троллейбус к будущему юбилею, который пройдет в 2024 году году. Городу исполнится 420 лет. Пустить такой транспорт планируют уже 4 августа, сообщили в мэрии.

«Трамвайно-троллейбусное управление Томска предоставило троллейбус, который граффити-художники расписывают в рамках коллаборации «ТУСУР Ориджинал Фест» и фестиваля «Выход в город» от Street Vision», — рассказали в администрации.

Троллейбус расписывает северский райтер Захар Ефанов. По задумке на кузове транспорта появятся две надписи - «Томск – 420 лет» и «Открой для себя Томск», а также эскизы ключевых и узнаваемых зданий города.

Работы по нанесению рисунка завершатся 3 августа. Уже 4 августа обновленный троллейбус выйдет на городской маршрут.