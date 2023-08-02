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НовостиПроисшествия2 августа 2023 10:43

Томич вымогал проигранный миллион рублей у букмекерской конторы, угрожая поджогом

Прибывшие на место полицейские убедили мужчину не устраивать поджог
Алёна Мищенко
Фото: УМВД по Томской области

Фото: УМВД по Томской области

В Томске задержали мужчину, который угрожал поджечь себя и букмекерскую контору для того, чтобы вернуть проигранные пол миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, житель Томского района делал ставки на спортивные матчи и проиграл более миллиона рублей. Мужчина пришел в офис букмекеров с канистрой бензина, который вылил на пол и на свою одежду.

«С зажигалкой в руках мужчина угрожал поджечь себя и требовал от работников заведения вернуть потраченные деньги. Они были вынуждены отдать имеющиеся наличные средства, одновременно сообщив о происшествии в полицию», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место полицейские убедили мужчину не устраивать поджог. Его задержали и вывели на улицу. В результате происшествия никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Фигуранта заключили под стражу.