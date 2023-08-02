В томском поселке Светлый планируют провести капитальный ремонт стадиона

Фото: телеграм-канал Владимира Мазура

Губернатор Томской области Владимир Мазур потребовал сделать современный стадион в томском поселке Светлом. Нынешнее спортивное пространство не соответствует требованиям, сообщил в своём телегам-канале глава региона.

«Продолжаю рассказывать о своей поездке в поселок Светлый (который, напомню, является частью Томска). Как и местная поликлиника, много вопросов у меня вызвал светленский стадион», — сказала губернатор.

По словам Мазура, жители бывают на этом стадионе нечасто, поэтому футбольное поле и дорожки зарастают травой. Здесь имеются современные тренажеры, однако стадион требует более современного ремонта.

Мэрии Томска поручено в ближайшее время переобустроить стадион и учесть мнение жителей. Спортивная инфраструктура должна быть удобной и безопасной для томичей.

Напомним, в Томске в августе откроют «умную» спортивную площадку школы №67. на Иркутском тракте. Власти города проверили готовности объект.