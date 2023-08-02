В Томске девушка выбросила вещи своего парня и разбила окно автомобиля

В Томске девушка разбила окно автомобиля

В Томске жительница дома на улице Ивана Черных, 66 выбросила вещи своего избранника из окна и разбила окно его автомобиля. За происходящим второй день наблюдают очевидцы. Информация об этом появилась в парилке «Регион-70».

Очевидцы опубликовали видео на котором видно, как с верхнего этажа дома летят предположительно мужские вещи.

«Кого-то выселяют походу», — комментирует автор ролика.

Также томичи обратили внимание, как неизвестная девушка пытается разбить стекло машины, а парень стоит рядом и наблюдает за происходящим.