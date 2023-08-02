Единороссы совместно с «Газпромом» рассказывают о программе социальной догазификации

На участие в программе социальной догазификации подано уже 985 тысяч заявок от граждан Фото предоставлено ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, депутаты вместе с представителями «Газпрома» проводят встречи с жителями сельских территорий, информируя их о возможности принять участие в программе и льготах по ней. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак по итогам федерального штаба по газификации с участием вице-премьера Александра Новака отметил: на участие в программе социальной догазификации подано уже 985 тысяч заявок граждан.

«До миллионной принятой заявки на социальную догазификацию осталось совсем немного. Судя по темпам прироста, этот рубеж мы преодолеем в августе. В июле прирост составил 21 тысячу заявок, бесплатно газ подведен к 642 тысячам участков, плюс 36 тысяч в июле. Технические возможности по подключению заметно выше количества полученных заявок. Отчасти потому, что многие люди не знают о положенных им льготах», – пояснил секретарь Генсовета.

С 2021 года от жителей Томской области на догазификацию было принято более 17 тыс. заявок Фото предосталвено ВПП «Единая Россия»

Параллельно идет работа с законодательством.

«На прошлой неделе Президент подписал закон о приватизации объектов газоснабжения газораспределительными компаниями – важный шаг, который поможет в реализации программы. Но остаются проблемы – газораспределительные организации до сих пор не освобождены от уплаты НДС при подключении больниц, ФАПов, школ и детских садов по программе социальной догазификации, как это было сделано для физлиц», – сообщил Андрей Турчак.

Отдельно он выделил вопрос субсидирования газового оборудования для льготников. Им предусмотрена компенсация в размере до 100 тысяч рублей.

Александр Новак по итогам совещания поручил активизировать работу по информированию населения о возможности получения субсидии для оплаты работ по газификации внутри участка и закупки оборудования. В 69 регионах на меру поддержки могут претендовать более девяти нуждающихся категорий граждан, включая инвалидов по здоровью, пенсионеров, семьи с детьми-инвалидами, ветеранов труда.

В свою очередь, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов подчеркнул, что работа по информированию жителей о программе социальной догазификации снижает количество отклоненных заявок от жителей.

«Совместно с органами власти, региональными отделениями партии, волонтерами «Молодой Гвардии» представители газораспределительных организаций проводят подворовые обходы в зонах созданной технической возможности подключения. Эта работа приносит результаты», - уточнил Сергей Густов.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательной Думе Томской области Александр Куприянец добавил, что с 2021 года от жителей Томской области принято более 17 тыс. заявок.

«Из них 11 тысяч уже получили техническую возможность для подключения. Сегодня в 94 населенных пунктах Томской области проводятся работы по строительству сетей и подключению домовладений к газу. В целях усиления осведомленности населения по вопросам догазификации главы муниципальных образований совместно с газораспределительными организациями, а также активистами партии проводят информационную кампанию, в рамках которой рассказывают, где можно проконсультироваться и кто может оказать помощь в подготовке и оформлении документов. В планах - до 2025 года создать техническую возможность подключения к газу для более 26 тысяч домовладений, что позволит существенно улучшить качество жизни», – сказал Александр Куприянец.