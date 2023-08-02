Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2023 7:20

В Томске ищут пропавшую 6 дней назад 53-летнюю женщину

С 28 июля 2023 года ее местонахождение неизвестно
Алёна Мищенко
Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" Томской области

Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" Томской области

В Томске ищут пропавшую 53-летнюю женщину, которая не выходит на связь уже 6 дней. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

«Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропала Бражникова (Зотова, Лукичева) Галина Николаевна, 53 года (1970 г.р.). С 28 июля 2023 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Ростом пропавшая 150 сантиметров, волосы темно-каштанового цвета, глаза голубые. Во что была одета в момент пропажи — неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).