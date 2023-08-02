Сибирский банк высадил голубые ели из Сибири на территории детской больницы в Казани

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сбер на протяжении многих лет является партнером Семейного дома, расположенного на территории Детской республиканской клинической больницы Республики Татарстан. Семейный дом дает возможность семьям не разлучаться в период длительного лечения, за десять лет он оказал поддержку более 15 000 детей и родителей.

Сотрудники банка регулярно проводят мастер-классы с маленькими жителями дома, помогают в уборке помещений и прилегающей территории. В этом году в честь десятилетия проекта были высажены ели, предоставленные Сибирским Сбером на территории семейной гостиницы. Голубые красавицы украсили фронтальную часть дома, став символом добра и надежды для маленьких пациентов больницы.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк

«В этой совместной акции разных территориальных подразделений Сбера – настоящая иллюстрация наших корпоративных ценностей: мы всегда с удовольствием участвуем в благотворительных акциях и озеленяем наши города. Наши ели теперь украшают территорию детской больницы в Казани, и мы уверены, что они помогут маленьким пациентам, которые каждый день будут чувствовать сердечную поддержку даже из далекой Сибири».

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«От всей души поздравляем Семейный дом с юбилеем! Желаю, чтобы здесь всегда звучал смех и светилось здоровье. Мы искренне верим, что подобные мероприятия и наши добрые встречи помогают детям справиться с тяжелым недугом и победить болезнь».