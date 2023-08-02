"100 кг шашлыка, пенная вечеринка, роботы и легендарная певица": в Томске в субботу прошел большой праздник "Пикник фест"

Фото: Дмитрий Еланаков

В минувшую субботу, 29 июля, в Томске прошел праздник "Пикник фест". Около 10 тысяч горожан и гостей области посетили фестиваль. Помимо изобилия еды, на мероприятии было много активных зон, конкурсов и подарков. А хедлайнером вечера стала легендарная певица Татьяна Овсиенко.

Фото: Дмитрий Еланаков

На "Пикник Фесте" все желающие испытать себя в интеллектуальных развлечениях разделились на две команды и сыграли 5 раундов. Те томичи, кто не побоялся выйти на сцену, говорят, что было очень смешно и очень весело.

Кроме того, на большом вкусном празднике состоялся детский танцевальный баттл. 10 юных томичей на сцене демонстрировали свои танцевальные способности. Победительница получила двухкилограммовый чупа-чупс.

Организаторы говорят, что пришедших на праздник гостей заинтересовал мастер-класс по изготовлению цветочных композиций от компании «Клумба». Чтобы на несколько минут почувствовать себя флористом, гости праздники охотно стояли в очереди, так как желающих было очень много.

Фото: Дмитрий Еланаков

Важным моментом стал конкурс по приготовлению шашлыков. Пока несколько команд готовили мясо на огне, гости праздника могли узнать секреты приготовления блюда, затем состоялась дегустация. Томичи могли бесплатно попробовать шашлык, который команды готовили по разным рецептам.

Яркой красивой точкой дня стало выступление Татьяны Овсиенко. Бывшая солистка группы "Мираж" со сцены поприветствовала всех гостей "Пикник Феста" и сказала, что Томск ей понравился.

Организатор мероприятия "Дорожное радио - Томск".