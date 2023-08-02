Томскую ОКБ не затронет масштабное отключение холодной воды

Фото: Елена Белоусова/ МК в Томске

Томская областная клиническая больница не попадает под масштабное отключение холодной воды с 3 по 6 августа. В медучреждении есть собственная резервная скважина, сообщил в своем телеграм-канале главврач ОКБ Николай Зенкин.

Напомним, с завтрашнего дня начинается масштабное отключение холодной воды. Город без ресурса останется на три дня, с 3 по 6 августа. Без холодной воды останутся в том числе многоквартирные дома и социальные объекты.

Во время отключения воды планируется замена запорной арматуры диаметром 1200 мм, устранение утечек на водоводе первого подъема и переврезка реконструируемого участка водовода.

«В последние дни пациенты выражают обеспокоенность тем, как будет работать стационар в период масштабного отключения водоснабжения. Такой же вопрос мне задавали и СМИ. Хочу всех успокоить. Нас отключение не затронет, так как Томская ОКБ автономна в плане водоснабжения», — сказал Зенкин.

Главврач сообщил, что в медучреждении сделаны резервные запасы воды. В случае необходимо пациенты и сотрудники будут использовать воду из собственной резервной скважины больницы. Неудобств в этот период не будет.