Мэр Стрежевого показал свое фото с военной службы

Фото: телеграм-канал мэра Стрежевого

Мэр Стрежевого Валерий Дениченко показал свое фото с военной службы. Фото было опубликовано ко Дню Воздушно-десантных войск.

«Всем отслужившим в десанте здоровья, благополучия и мира! Валерий Дениченко, гвардии ефрейтор, старший радиотелеграфист, в/ч 20730, 300 ОПДП, 1992-1994 года», — рассказал Дениченко.

Напомним, День Воздушно-десантных войск или День десантника отмечается в начале последнего месяца лета, а именно 2 августа. Праздник «голубых беретов» отмечают по всей стране с размахом.