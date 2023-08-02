Волонтеры будут привозить воду пенсионерам и инвалидам во время масштабного отключения в Томске

Томские волонтеры будут доставлять воду пенсионерам во время масштабного отключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в дни масштабного отключения волонтеры будут доставлять воду маломобильных и пожилым томичам, сообщили в мэрии.

«Организовать работу волонтерского штаба на время масштабного отключения холодной воды поручил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. Волонтерский штаб начнет работу на базе управления молодежной политики и будет принимать заявки на доставку питьевой воды до квартир маломобильных и пожилых томичей», — говорится в сообщении.

Воду будут развозить несколько бригад волонтеров. Также добровольцы будут дежурить в местах подвоза питьевой воды.

Волонтерский штаб будет работать с утра 4 августа и до включения воды. Оставить заявку томичи могут по телефонам: 99-12-50, 99-12-51.

Напомним, холодную воду отключат с 23:30 3 августа до 12:00 6 августа. Отключения затронут Октябрьский район, части Ленинского района, с. Тимирязевское, Дзержинское, деревню Эушта, поселок Сосновый бор, поселок Спутник, поселок Росинка и микрорайон Академгородок.

Ознакомиться со списком отключений можно по ссылке.

Вся актуальная информация о масштабном отключении доступна по ссылке.