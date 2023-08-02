В Томске в ДТП с мотоциклом пострадал мужчина

Фото: пресс-служба МВД по Томской области

В Томске сегодня, 2 августа, в 9.00 на проспекте Комсомольский произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В аварии пострадал мужчина, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"2 августа, около 9 часов 00 минут, на проспекте Комсомольский, 57 в городе Томске произошло столкновение автомобиля «Lada» и мотоцикла «Kawasaki». В результате происшествия водитель мотоцикла-мужчина 1972 года рождения для осмотра доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что на данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия.