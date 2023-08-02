В томском микрорайоне Радонежский заселили последний дом

Фото: ТДСК

В микрорайоне «Радонежский» заселяют последний дом. Счастливые новоселы получают ключи и идут осматривать квартиры. Нина Липовка осуществила свою мечту – приобрела жилье с видом на реку.

— Посмотрите сами, — Нина открывает перед нами окно лоджии, чтобы полюбоваться невероятным видом на Томь. — Он шикарный. Не так много в Томске квартир, которые имеют выход на реку.

Вид из французского окна окончательно определил выбор Нины. К тому же квартиру она выбрала с отделкой «под ключ». Заезжай и живи!

— Приехала, увидела и влюбилась, — улыбается Нина. — Плюс я знала, что это последний дом, который построила на этой территории ТДСК, и поняла, что надо успевать.

В стройной высотке на Береговой, 19 квартиры раскупили за два месяца. Настолько томичи торопились заехать в последний из 17 домов жилого комплекса «Радонежский», в котором теперь заселены 5 тысяч квартир. Это 265 тысяч квадратных метров нового комфортного жилья.

Фото: ТДСК

— За несколько лет, пока строили Радонежский, мы изменили подходы к созданию комфортной среды не только в домах, но и на придомовой территории, — рассказывает Анна

Облакова, руководитель Центра продаж ТДСК. — Например, внедрили новый стандарт озеленения. Теперь вокруг домов сразу высаживаем высокорослые деревья, кустарники, расширили список декоративных растений. Уже через год вокруг дома будет настоящий сад.

Для уютной жизни в «Радонежском» построили игровые и спортивные площадки для жителей всех возрастов, создали зоны для активного и спокойного отдыха. В домах предусмотрели помещения для магазинов и офисов. Одновременно с жильем прямо на территории района возвели большую современную школу и два детских сада. Сегодня в работе многоуровневый паркинг.

Инвестиции в комплексное развитие территории микрорайона составили почти 15 миллиардов рублей. Проект жилого комплекса «Радонежский» от ТДСК стал примером реновации бывшей промышленной зоны на берегу Томи. Благодаря строителям в городской жилищный фонд возвращен ценный земельный участок, на котором помимо жилья и социальных объектов появились 17 объектов инженерной инфраструктуры — газовые котельные, трансформаторные подстанции, КНС, и 10 км инженерных сетей — газопровод, теплотрасса, сети водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, телекоммуникации. Здесь же построена первая в Томске 25-этажка.

А строители идут дальше. Через полгода будут сданы дома в жилом комплексе на Нижне-Луговой, контуры которых уже видны по соседству с Радонежским.