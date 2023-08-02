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НовостиОбщество2 августа 2023 3:56

В Стрежевом с 4 этажа выпал ребенок 2021 года рождения

Родители недосмотрели за несовершеннолетним
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

В Томской области в городе Стрежевой с 4 этажа выпал ребенок 2021 года рождения. Как сообщил мэр города Валерий Дениченко, родители недосмотрели за несовершеннолетним.

"Вчера из окна 306 дома с 4 этажа выпал ребенок 2021 года рождения. Причина - недосмотр взрослых. Ребенок забрался на подоконник (окно было открыто), облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней на придомовой газон", - пишут глава Стрежевого в своем telegram-канале.

На данный момент за жизнь 2-летнего малыша борются врачи из Нижневартовска.