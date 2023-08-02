Томского контрактника отправили на шесть лет в тюрьму за уклонение от службы

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В июне 2022 года младший сержант Б., проходящий службу по контракту, без разрешения покинул воинскую часть. Молодого человека разыскали и отправили в тюрьму на 6 лет. Об этом сообщила пресс-служба Томского гарнизонного военного суда.

«Тяготясь исполнением повседневных служебных обязанностей и желая отдохнуть от их исполнения, с целью временно уклониться от прохождения военной службы, 16 июня 2022 года самовольно оставил расположение воинской части», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сержант не явился на службу, зная о том, что Президентом РФ объявлена частичная мобилизация.

Уклонившегося от исполнения служебных обязанностей удалось найти 3 марта 2023 года. Контрактника признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями статьей 337 УК Российской Федерации.

«По совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - добавили в пресс-службе суда.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что другому военному за уклонение от службы в период мобилизации дали 5,5 лет условно