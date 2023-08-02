Прокуратура помогла томскому сироте получить жилищный сертификат

Фото: прокуратура Томской области

25-летний томич, который состоит в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не мог получить жилищный сертификат. Только после личного обращения к прокурору области молодой человек восстановил свои права. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«В марте 2022 года решением Советского районного суда г. Томска на администрацию города возложена обязанность предоставить сироте жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма специализированных жилых помещений», - говорится в сообщении.

Когда житель Томска решил воспользоваться полагающейся ему соцвыплатой и купить квартиру, он столкнулся с проблемой при получении сертификата. Долгое время решение суда не исполнялось. Восстановить жилищные права сироте помог прокурор Томской области.

«Александр Семенов поручил прокуратуре г. Томска внести представление и.о. Мэра города, которое рассмотрено и удовлетворено. 1 августа 2023 года прокурор области в торжественной обстановке вручил молодому человеку жилищный сертификат на сумму более 3,6 млн рублей», - уточнили в пресс-службе.

Добавим, что сироты, проживающие на территории Томской области, в 2022-2023 годах уже получили 115 сертификатов. На сегодняшний день они купили 59 квартир.