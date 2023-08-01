Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2023 13:26

С 1 августа томских пенсионеров ожидает прибавка к ежемесячным доходам

Работавшим в 2022 году пенсионерам Томской области сделают перерасчет страховых пений
Алёна Мищенко
Фото: Денис Шмаков

Фото: Денис Шмаков

С 1 августа работавшим в 2022 году пенсионерам Томской области сделают перерасчет страховых пений за трудовую деятельность, рассказали в обладминистрации.

«Основанием для перерасчета пенсии являются сведения о страховых взносах, поступившие на индивидуальные счета граждан от работодателей», — говорится в сообщении.

Как сообщили в ОСФР по Томской области, перерасчёт в августе произойдет беззаявительно. Работающим пенсионерам не нужно приходить в клиентскую службу отделения социального фонда.

Прибавка к пенсии работающего пенсионера носит индивидуальный характер и зависит от уровня заработной платы, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов.