Нефтетранспортники сэкономили за первое полугодие более 6 млн рублей

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

Компания «Транснефть - Западная Сибирь» подвела итоги выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности с января по июнь 2023 года. Экономия от реализации энергосберегающих мероприятий в денежном эквиваленте составила более 6 млн рублей, в натуральном выражении - 1,5 млн кВт*час.

Наибольший вклад обеспечила оптимизация режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также очистка внутренней поверхности магистральных трубопроводов и фильтров-грязеуловителей от парафиносмолистых отложений.

Также в первом полугодии за счет оптимизации маршрутов перевозок предприятием было сэкономлено 19 тонн условного топлива.

Основной объем комплексных мероприятий по повышению энергоэффективности производственной инфраструктуры специалисты АО «Транснефть - Западная Сибирь» выполнят в период с июля по декабрь 2023 года.

В рамках подготовки производственных объектов к устойчивой работе в осенне-зимний период будет проведен капитальный ремонт здания котельной НПС «Парабель», текущий ремонт индивидуальных тепловых пунктов здания электротехнической лаборатории Омской ЛПДС, здания склада ЛПДС «Омск».

На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Москаленки» и нефтеперекачивающей станции (НПС) «Вознесенка» будут установлены новые отечественные электродвигатели с более высоким коэффициентом полезного действия. На НПС «Вагай» запланирована замена выработавших свой эксплуатационный срок магистральных насосных агрегатов и средний ремонт подпорных насосных агрегатов.

Кстати, всего экономия «Транснефть - Западная Сибирь» от реализации энергосберегающих мероприятий по итогам года, как ожидается, превысит 27 млн рублей.