Елена Соловьева стала главврачом поликлиники №10 в Томске

Фото: Администрация Томской области

Елена Соловьева назначен главным врачом поликлиники №10 в Томске. Ранее она работала заместитель главврача по медицинской части медучерждения, сообщает администрация региона.

Начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров назначил Елену Соловьёву на должность главврача медучреждения.

Елена Соловьева в 2000 году окончила СибГМУ по специальности «лечебное дело», в 2001 году завершила обучение в интернатуре по специальности «терапия».

Трудовая деятельность началась в Тюмени. Так, в 2001 году работала врачом-терапевтом в поликлинике № 12, с 2006 года занимала ддолжность врача-кардиолога в областной клинической больнице № 2, в 2010 году была переведена на должность заведующей отделом контроля качества. С 2011 года работала завтерапевтическим отделением областной клинической больницы № 2.

В июле 2015 года Елена вернулась в Томск, где успела поработать заведующей терапевтическим отделением поликлиники № 3, с июня 2020 года — заместитель главврача по медицинской части поликлиники № 10.

Награждена Благодарностью министра здравоохранения РФ.