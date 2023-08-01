Легендарная Татьяна Овсиенко спустилась к томичам со сцены, чтобы спеть свои хиты

Фото: Дмитрий Еланаков

В прошлую субботу, 29 июля, в Томске прошло большое мероприятие "Пикник фест". Хедлайнером вечера стала легендарная певица Татьяна Овсиенко. Звезда спела свои хиты вместе с томичами на нижней террасе Лагерного сада.

Фото: Дмитрий Еланаков

Напомним, что в Томске состоялся грандиозный семейный праздник вкусной еды «Пикник фест». Гости праздника смогли попробовать 100 килограмм шашлыка, приняли участие в мастер-классах и конкурсах.

Фото: Дмитрий Еланаков

Завершением вечера стал концерт Татьяны Овсиенко. Певица настолько доверилась томичам, что спустилась со сцены и спела свои хиты вместе с ними.

Организатор мероприятия "Дорожное радио-Томск"

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