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НовостиОбщество1 августа 2023 10:02

Татьяна Овсиенко поцеловала маленькую фанатку в лоб на фестивале "Пикник фест"

Певица вышла к зрителям и пела вместе с ними
Ксения Высотина
Фото: Дмитрий Еланаков

Фото: Дмитрий Еланаков

В Томске в минувшую субботу прошло большое мероприятие "Пикник фест". Главной звездой дня стала легендарная певица Татьяна Овсиенко. Во время выступления певица спустилась к томичам и исполнила вместе с ними свои легендарные хиты.

Напомним, что 29 июля в Томске прогремел масштабный фестиваль еды на нижней террасе Лагерного сада. Мероприятие посетило около 10 тысяч томичей. На площадке были представлены различные активные зоны и множество фудкортов.

Изюминкой вечера стало выступление Татьяны Овсиенко. Певица закончила фестиваль своими легендарными хитами.

Организатор мероприятия "Дорожное радо"