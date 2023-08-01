Татьяна Овсиенко поцеловала маленькую фанатку в лоб на фестивале "Пикник фест"

Фото: Дмитрий Еланаков

В Томске в минувшую субботу прошло большое мероприятие "Пикник фест". Главной звездой дня стала легендарная певица Татьяна Овсиенко. Во время выступления певица спустилась к томичам и исполнила вместе с ними свои легендарные хиты.

Напомним, что 29 июля в Томске прогремел масштабный фестиваль еды на нижней террасе Лагерного сада. Мероприятие посетило около 10 тысяч томичей. На площадке были представлены различные активные зоны и множество фудкортов.

Изюминкой вечера стало выступление Татьяны Овсиенко. Певица закончила фестиваль своими легендарными хитами.

Организатор мероприятия "Дорожное радо"