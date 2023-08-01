Море шашлыка, концерт Овсиенко и пенная вечеринка: лучшие фото с «Пикник Феста» в Томске

Большой фестиваль еды прошел в Томске
Фото: Ксения Высотина
На нижней террасе Лагерного сада в Томске 29 июля состоялся первый в истории «Пикник Фест». В этом году он был организован «Дорожным радио Томск». Грандиозный летний праздник превратился в самое вкусное семейное событие сезона. Как это было – в фоторепортаже «КП-Томск».
«Пикник Фест» – событие общегородского масштаба. На праздник томичи специально приезжали со всех районов города.
Фото: Дмитрий Еланаков
Фото: Дмитрий Еланаков
Мероприятие стартовало с соревнований по жарке 100 килограмм шашлыка. Все гости смогли попробовать приготовленные шашлыки и оценить талант каждой команды.
Жарка шашлыка
Фото: Ксения Высотина
Жарка шашлыка
Фото: Ксения Высотина
Шашлык Фото: Дмитрий Еланаков
Праздник вел ведущий новосибирского радио Иван Козырев. Томские кавер-группы исполнили популярные песни российской эстрады и подарили гостям праздника незабываемые музыкальные выступления.
Фото: Дмитрий Еланаков/ Аиф-Томск
Фото: Дмитрий Еланаков/ Аиф-Томск
Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск
Участников мероприятия ожидали увлекательные конкурсы, в которых победители смогли унести с собой модный гаджет от партнёра мероприятия компании «King Store».
Кроме того, на семейном празднике устроили настоящую пенную вечеринку для юных томичей. У детей была прекрасная возможность окунуться в мир радости и веселья от потоков пены.
Фото: Дмитрий Еланаков
Хэдлайнером самого главного праздника лета стала известная российская певица Татьяна Овсиенко.
Фото: Дмитрий Еланаков
Фото: Дмитрий Еланаков
Организатор мероприятия "Дорожное радио"