Жители Томска съели 100 кг шашлыка на празднике вкусной еды «Пикник фест»

Томичи съели 100 кг шашлыка на "Пикник фесте" Фото: Ксения Высотина

В субботу, 29 июля, на нижней террасе Лагерного сада в Томске состоялся грандиозный семейный праздник вкусной еды «Пикник фест». Гости праздника смогли попробовать 100 килограмм шашлыка.

В этот день для томичей прошли конкурсы, дегустации, розыгрыши, пенная вечеринка, а также соревнования по приготовлению 100 килограммов ароматного мяса на открытом огне с бесплатной дегустацией конкурсных блюд.

Соревнования по жарке шашлыка Фото: Ксения Высотина

Соревнования по жарке шашлыка Фото: Ксения Высотина

Соревнования по жарке шашлыка Фото: Ксения Высотина

Соревнования по жарке шашлыка Фото: Ксения Высотина

Ароматный шашлык и вкусные сосиски могли попробовать все желающие.

Кроме этого, гостей праздника ждали выступления кавер-групп Томска. В завершении мероприятия на сцене выступила известная российская певица Татьяна Овсиенко.

Организатор мероприятия «Дорожное радио Томск».