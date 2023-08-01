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НовостиОбщество1 августа 2023 8:40

Жители Томска съели 100 кг шашлыка на празднике вкусной еды «Пикник фест»

Попробовать ароматное мясо могли все желающие
Алёна Мищенко
Томичи съели 100 кг шашлыка на "Пикник фесте"

Томичи съели 100 кг шашлыка на "Пикник фесте"

Фото: Ксения Высотина

В субботу, 29 июля, на нижней террасе Лагерного сада в Томске состоялся грандиозный семейный праздник вкусной еды «Пикник фест». Гости праздника смогли попробовать 100 килограмм шашлыка.

В этот день для томичей прошли конкурсы, дегустации, розыгрыши, пенная вечеринка, а также соревнования по приготовлению 100 килограммов ароматного мяса на открытом огне с бесплатной дегустацией конкурсных блюд.

Соревнования по жарке шашлыка

Соревнования по жарке шашлыка

Фото: Ксения Высотина

Соревнования по жарке шашлыка

Соревнования по жарке шашлыка

Фото: Ксения Высотина

Соревнования по жарке шашлыка

Соревнования по жарке шашлыка

Фото: Ксения Высотина

Соревнования по жарке шашлыка

Соревнования по жарке шашлыка

Фото: Ксения Высотина

Ароматный шашлык и вкусные сосиски могли попробовать все желающие.

Кроме этого, гостей праздника ждали выступления кавер-групп Томска. В завершении мероприятия на сцене выступила известная российская певица Татьяна Овсиенко.

Организатор мероприятия «Дорожное радио Томск».