Бизнесмен из Томска лишился Mercedes из-за того, что не вернул 6 млн рублей знакомой

Фото: УФССП по Томской области

Бизнесмен из Томска занял у знакомой 6 млн рублей под залог автомобилей Infiniti и Mercedes, однако долг не вернул. Одну из машин мужчина успел продать на запчасти, еще один дорогой авто был изъят приставами, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Томичка подала иск в суд, который вынес решение обратить взыскание на иномарки с помощью продажи и их с публичных торгов.

«Заложенное имущество необходимо было арестовать, но гражданин стал прятать автомобили. Транспорт объявили в розыск, однако выяснили, что первая машина — Infiniti G35 G35x Premium — разобрана и продана на запчасти», — говорится в сообщении.

Вторую иномарку стоимостью 3 млн рублей не могли найти несколько месяцев. Однако позже кроссовер Mercedes-Benz GLC 300 был обнаружен. Автомобиль арестовали в середине июля, когда тот попал на видеокамеры, которые распознают номера машин должников. Приставы вызвали к месту ареста женщину, в пользу которой вынесено решение суда.

После приезда томички, должник попытался уговорить ее и приставов оставить на хранение автомобиль ему, а не взыскателю, однако приставы передали авто гражданке.

«Женщину предупредили об уголовной ответственности за растрату, отчуждение и незаконную передачу арестованного имущества», — добавили в ведомстве.

В настоящее время Mercedes находится на одной из стоянок Томска. В ближайшее время его направят на торги.