В Томской области спустя 28 лет раскрыли жесткое убийство женщины

В Томской области раскрыли преступление 28-летней давности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области раскрыли жестокое убийство 28-летней давности. Суд ждет уроженца Киргизии, который поджог женщину, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению жителя Томской области в совершении преступления по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом».

По данным следствия, в октябре 1995 года 25-летний житель Томской области, уроженец Киргизской ССР, временно проживал у семьи в доме по улице Усть-Киргизка.

Мужчина поссорился с хозяйкой дома из-за его выселения. В ходе конфликта он облил ее горючей жидкостью и поджог. После того, как он убедился, что женщина начала гореть, мужчина скрылся с места преступления. От ожогов и травм пострадавшая скончалась в госпитале.

Спустя 28 лет преступление удалось раскрыто сотрудникам СК совместно с сотрудниками регионального УМВД. Они тщательно и досконально выполнили работу по допросу свидетелей.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.