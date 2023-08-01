Около 900 пайщиков кооператива «Первый Томский» обманули на 500 млн рублей

В Томской области 900 пайщиков обманули на 500 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области директора и председателя кредитного потребительского кооператива «Первый Томский» обвинили в мошенничестве на 500 млн рублей. От их действий пострадали около 900 человек, сообщили в региональном СУ СК.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора и председателя кредитного потребительского кооператива «Первый Томский», обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, обвиняемые супруги с января 2013 года по декабрь 2019 года осуществляли деятельность созданного ими в Томской области кредитного потребительского кооператива «Первый Томский». Фактически он работал по принципу «финансовой пирамиды».

С использованием своего служебного положения обвиняемые путем обмана и злоупотребления доверием в течение долгого времени похищали деньги пайщиков кооператива. Всего было украдено более 500 миллионов рублей.

От этих действий пострадали около 900 человек.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.