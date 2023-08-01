Безработному томичу грозит до 15 лет колонии за содействие терроризму

Мужчина занимался вербовкой в запрещенную организацию Фото: Ксения Высотина

Безработному жителю Томской области грозит до 15 лет колонии за содействии терроризму при попытке вербовки в запрещенный «Легион Свобода России»*. Об этом стало известно телеграм-каналу Shot.

39-летний безработный Дмитрий К. из села Каргасок пытался завербовать своего друга в экстремистский отряд, связанный с терроризмом.

Мужчина дал своему знакомому контакты координаторов, а также способы выезда из Российской Федерации.

Сотрудникам полиции стала известна данная ифнормация. Мужчину задержали, ему грозит до 15 лет колонии по статье «Содействие террористической деятельности».

*Украинское военизированное объединение «Легион Свобода России» признано террористическим, его деятельность запрещена на территории Российской Федерации