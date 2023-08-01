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НовостиОбщество1 августа 2023 6:51

Подведены предварительные итоги приема документов в томские вузы

На бакалвариат и специалитет подано 33 тысячи заявлений
Алёна Мищенко
Фото: Дарья Черникова

Фото: Дарья Черникова

В Томской области завершился прием документов от абитуриентов, поступающих на бюджетные места очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета, сообщили в администрации региона.

В вузы региона на эти программы и внедряемое в экспериментальном порядке базовое высшее образование ТГУ подали заявления 33 тысяч абитуриентов. Это выше показателя 2022 года на 3,5 тысячи.

Заявления продолжают принимать на бюджетные места в магистратуру очной формы обучения. Документы в вузы на 3,5 тысячи бюджетных мест уже подали более 5 тысяч абитуриентов.

Сейчас проводится приоритетное зачисление абитуриентов, которые поступают без вступительных испытаний и по квотам.

Абитуриенты могли подать документы в пять вузов.